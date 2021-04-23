В Воронеже безработный мужчина ударил полицейского локтем в лицо

22 апреля примерно в 17:40 в Железнодорожном районе у дома №22 по улице Машинистов патрульный экипаж полиции остановил 34-летнего мужчину. Безработный воронежец нарушил статью 20.6.1 КоАП РФ.

Горожанина попросили пройти к служебному автомобилю, однако по дороге к машине мужчина решил сбежать и ударил младшего лейтенанта полиции локтем правой руки в лицо. Нарушителя все-таки удалось успокоить - его доставили в отдел полиции №1.

В тот же день в 19:00 младший лейтенант полиции обратился за помощью к медикам. Ему был поставлен диагноз: «Ушиб мягких тканей лица, оказана медицинская помощь, отпущен домой на амбулаторное лечение».

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ - «Применение насилия в отношении представителя власти».