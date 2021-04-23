Житель Воронежской области убил товарища, пытаясь оказать ему первую медпомощь

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи завершили расследование обстоятельств уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Лиски, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 января 2021 года обвиняемый находился в гостях у своего 44-летнего друга в квартире на ул. Домостроителей. Вместе они выпивали и употребляли наркотики. В какой-то момент хозяин потерял сознание, а его товарищ, не обладая навыками, принялся оказывать ему первую медицинскую помощь,– непрямой массаж сердца, с силой надавливая на грудную клетку. Однако реанимационные действия результата не принесли, тогда обвиняемый отнес товарища в ванную комнату и ушел.

Тело обнаружила мать погибшего на следующий день. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от закрытой травмы груди, полученной при проведении реанимации.

Полицейские выяснили личность подозреваемого и доставили его в отделение. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что не желал смерти своему знакомому.

- Обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщил руководитель следственного отдела по г. Лиски регионального управления СК России Юрий Йовдий.