Cпектакль Воронежского камерного театра получил «Золотую маску»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр получил еще одну «Золотую маску». Национальной театральной премией 22 апреля в столичном концертном зале «Зарядье» отметили в номинации «Лучшая работа художника по свету» работу Татьяны Мишиной в постановке «Зеркало» хореографа Павла Глухова. «Зеркало» - первый танцевальный спектакль в репертуаре Камерного театра.

Это четвертая «Золотая маска» в Камерном. Первой награду получила Татьяна Кутихина за лучшую женскую роль в постановке «Дядюшкин сон». Потом отметили спецпризом документальный спектакль «День города» и совсем недавно «Маску» получил Камиль Тукаев за лучшую мужскую роль в спектакле «Антигона».

Напомним, в этом сезоне на «Золотую маску» претендовали два воронежских спектакля. В списке номинантов также была постановка Никитинского театра «Чернобыльская молитва» по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.