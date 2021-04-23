Ляйсан Утяшева покажет воронежцам Bolero

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1 июня в Воронеже выступит Ляйсан Утяшева. Звезда вместе с командой танцовщиков покажет танцевально-театральное шоу Bolero. Это дерзкий спектакль с пометкой 16+, своеобразное признание в любви современной женщине от Ляйсан.

- В бесконечном хаосе страстей желание любить и быть любимым всегда неизменно. Одиночество не нравится никому. Сделать выбор всегда непросто: решиться, осознать, не поддаться капризу. Как не потерять себя в мире, где правит гедонизм? – анонсируют представление организаторы. - Шоу Bolero - это эксцентричный спектакль для взрослых умов, в котором наши современники стали собирательным образом. Мы подглядывали за вами, теперь ваша очередь. Совместную работу режиссеров-постановщиков Екатерины Решетниковой, Игоря Рудника, популярных танцовщиков и всемирно известной спортсменки Ляйсан Утяшевой назвали нестандартным перфомансом нового формата. Дерзкие и модные костюмы Ляйсан и ее команды способны разрушить любой стереотип в головах.

В Воронеже покажут последний спектакль Bolero. Он пройдет 1 июня в 19.00 в Event Hall.

Кстати, «Комсомолка» разыгрывает билеты на представление, подробности в нашей группе ВКонтакте.