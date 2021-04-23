В Воронеже женщина, испугавшись аферы с кредитом, перевела мошенникам 725 тысяч рублей

Женщине, чтобы расстаться со своими сбережениями, пришлось еще и немало потрудиться. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Коминтерновском районе 58-летняя женщина стала жертвой весьма наглых мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Он заявил, что от ее имени поступила заявка на кредит. Женщина сказала, что ничего подобного не делала. Тогда собеседник заявил, что это сделали мошенники. И предложил перевести как можно больше денег на другие, безопасные счета. Там якобы аферисты их не достанут.

Испуганная женщина сделала 21 перевод на разные счета. На следующий день ее позвонил другой аферист, представившийся полицейским. Он заявил, что идет поиск хакеров, пытавшихся снять деньги с ее счета. И предупредил, что опять позвонит сотрудник банка. Другой мошенник опять начал «разводить» женщину на деньги. В итоге она сделала еще 30 переводов аферистам. Их добычей стали 725 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 22 апреля было 12 заявлений от граждан, ставших жертвами обмана аферистов. Еще раз призываем: не доверяйте незнакомцам, которые под разными предлогами уговаривают совершить сомнительные финансовые операции. А если все же стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов быстро задержать аферистов.