В Воронежской области к 23 апреля от коронавируса умерли еще 15 человек

К 23 апреля увеличилось число жителей Воронежской области, умерших от последствий перенесенного коронавируса, - до 3 171. То есть только за последние сутки не удалось спасти 15 пациентов. Об этом сообщили в регионально оперштабе по противодействию коронавирусу.

Как мы писали ранее, количество человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в нашем регионе сейчас составляет 79 429. За день прибавилось 168 пациентов.

Но растет и число выздоровевших - 74 615. То есть за последнее время болезнь побороли 210 человек.

Тем временем в Воронежской области от коронавируса привились уже 202 783 человека. Двукратно получили вакцину 131 543 жителя региона.