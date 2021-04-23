В облздраве объяснили увольнение пяти сотрудников из больницы под Воронежем

Профсоюз медработников «Действие» 22 апреля опубликовал обращение Александра Косякина, фельдшера скорой помощи Новоусманской районной больницы. Мужчина предупреждает, что из медучреждения увольняется персонал. По его словам, в апреле заявления подали врач, медбрат и 3 фельдшера, которые были трудоустроены по программе «Земский фельдшер».

Как сообщает профсоюз медработников «Действие», работников не устраивает низкая зарплата, неудобный график работы и отношение руководства. Так как они живут в Воронеже, то им не удобно работать по графику день/ночь, так как много времени и денег уходит на поездку до Новой Усмани.

Администрация Новоусманской районной больницы объяснила причины увольнения этих пяти сотрудников.

- Врач, ранее принятый по целевому направлению и проработавший в больнице 1,5 года, уволился в связи с религиозными убеждениями. Медбрат, который является студентом ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, уволился в связи с необходимостью продолжения обучения. Три фельдшера, работавшие по программе «Земский фельдшер», уволились, так как проживают в Воронеже и совмещают дежурства в Новоусманской больнице с работой в других организациях в областном центре, где более высокая заработная плата, - приводит ответ пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В облздраве сообщили, что нагрузка на коллектив отделения скорой помощи действительно выросла из-за этих увольнений, однако графики дежурств были скорректированы, чтобы все вызовы обслуживались, как и прежде.

- Графики дежурств составляются с учетом пожеланий сотрудников службы с приоритетом интересов пациентов. Чередование смен в круглосуточном режиме, время начала и окончания ежедневной работы и перерыва на отдых, определяются графиками работы с соблюдением установленной законодательством системы учета рабочего времени, - подчеркнули в облздраве.