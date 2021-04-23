В Воронежской области к 23 апреля выявили 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Тенденция к сокращению числа новых случае заболевания пока продолжается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За последние сутки было выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом в Воронежской области. Всего же в регионе с диагнозом COVID-19 столкнулись 79 429 человек. Об этом 23 апреля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тенденция к сокращению числа новых случае заболевания пока продолжается. В целом же показатель заболеваемости составляет более 3412 случаев на 100 тысяч населения.

За весь период пандемии коронавируса лабораторную диагностику провели уже более 1,6 млн раз.

Напомним, что в Воронежской области проводится иммунизация людей старше 18 лет вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - официально зарегистрированной 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России. В регионе развернуты 54 пункта вакцинации.