В Воронеже «Шевроле» врезалась в припаркованный грузовик: двое ранены

У "Шевроле" разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 22 апреля, в 1.30 у дома № 31 по Бульвару Победы случилась авария.

29-летняя девушка за рулем «Шевроле-Авео», ехавшая со стороны Антонова-Овсеенко в направлении улицы 60 Армии, врезалась в припаркованный грузовик «Мерседес Бенц 1228». В аварии пострадала сама автоледи и ее 28-летняя пассажирка. Девушка, рулившая «Шевроле», отказалась проходить тест на опьянение.

Дорога в это время суток обычно пустынна, непонятно, что могло помешать девушке за рулем. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 22 апреля в Воронежской области случилось 140 ДТП, из них 109 – в Воронеже, 24 – в районах, 7 – на федеральных трассах. В шести авариях один человек погиб, семь получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Инспекторы задержали 18 пьяных водителей, они будут оштрафованы.