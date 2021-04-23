В Воронеже задержали еще одного участника банды юристов, похитившей более 10 млн рублей

В Воронеже задержали еще одного участника из группы лжеюристов, похитивших у местных жителей более 10 миллионов рублей. Подробности этой истории можно узнать из серии публикаций «Комсомольской правды в Воронеже».

Вкратце: с 2016-го по 2020 год «адвокаты» работали под вывесками 7 частных организаций. После непродолжительных консультаций они заключали договоры с клиентами. Те оплачивали услуги юриста, но фактически никакой помощи не получали. Ведь никто и не собирался работать над их делами. В Воронеже, по предварительным данным, от такой «работы» пострадали более 400 человек.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже задержали 34-летнего организатора преступлений. Он должен ответить по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 23 апреля стало известно, что по делу проходит также 31-летний местный житель. Его уже задержали.

- Проведено более 40 обысков, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы имеющие значение для уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.