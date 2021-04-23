Эксперты рассчитали, сколько нужно копить на однокомнатную квартиру в Воронеже

На первоначальный взнос по ипотеке (его определили суммой в 408 тысяч рублей) сотрудникам воронежских компаний придется откладывать деньги год Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже достаточно семи лет, чтобы накопить на покупку однокомнатной квартиры. К такому выводу 23 апреля пришли специалисты hh.ru и ЦИАН. Для сравнения быстрее всех заработать с нуля на собственное жилье могут жители Челябинска, Оренбурга и Саратова - им достаточно 5 лет. Дольше всего придется копить жителям Москвы - 18 лет.

Давайте оценим расчеты для Воронежа. Эксперты оценили среднюю зарплату нашего горожанина в 41 тысячу рублей. А среднюю стоимость «однушки» на вторичном рынке - в 2,72 миллиона рублей. Расчеты построены таким образом, что человеку нужно откладывать предлагаемую зарплата за вычетом прожиточного минимума. При таких условиях, по данным аналитиков, накопить на свое жилье в Воронеже можно за 7 лет.

На первоначальный взнос по ипотеке (его определили суммой в 408 тысяч рублей) сотрудникам воронежских компаний придется откладывать деньги год. А вот чтобы купить 1-комнатную квартиру за 9,7 миллионов рублей в Москве, придется копить 26 лет. На первоначальный взнос для покупки 1-комнатной квартиры в Москве воронежцам потребуется 4 года.

- Быстрее всего накопить на собственную квартиру в Воронеже получится у представителей высшего менеджмента, госслужащих, домашнего персонала, а также у тех, кто работает в сфере строительства и недвижимости. При текущих зарплатах им потребуется на это пять-шесть лет. Больше восьми лет придется копить начинающим специалистам, административному персоналу, бухгалтерам, а также специалистам по персоналу, - отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.