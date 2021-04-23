Течь на водопроводе, из-за которой без воды остались около 10 тысяч воронежцев, устранили

На месте ЧП работали 8 машин, в том числе 3 экскаватора, автовышка и мобильная откачивающая установка Фото: с сайта ООО "РВК-Ворнеж".

Течь на водопроводной линии, из-за которой без воды остались около 10 тысяч жителей Левобережного района, удалось устранить. 23 апреля в 2:06 снабжение было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Авария случилась ранним утром 22 апреля. Первоначально в зону ограничения водоснабжения попал целый квартал, примыкающий к улице Ростовская, а это порядка 120 домов. Однако часть зданий удалось переключить на резервные линии. Так число оставшихся без воды домов сократить втрое.

На месте ЧП работали 8 машин, в том числе 3 экскаватора, автовышка и мобильная откачивающая установка. С помощью профильных служб пришлось демонтировать опоры уличного освещения и удалить два дерева, что несколько затянуло работы.

22 апреля к 14:00 удалось найти место повреждения: отверстие на стенке трубы более 200 мм в диаметре, вызванное коррозией. Трехметровый поврежденный участок заменили.

- Водовод в районе улицы Ростовская проложен в конце 60-х годов прошлого века, и относится к числу коммуникаций с высоким показателем износа, - заявил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

В «РВК-Воронеж» поступило обращение от департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области о включении участка водовода по улице Ростовской в планы на реконструкцию на ближайшие годы.

Отметим, что за 9 лет концессии «РВК-Воронеж» вложил в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения свыше 3 млрд рублей. Еще более 3,5 млрд компания направит до конца 2024 года.