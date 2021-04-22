Под Воронежем столкнулись грузовик, "ГАЗель" и легковушка: двое водителей в больнице

Фото из архива "КП".

Авария произошла примерно в 18.45 в Семилукском районе на автодороге "Объезд города Воронежа" на 31 км. 37-летний водитель грузового автомобиля Isuzu, житель Липецкой области, двигался в сторону города Семилуки со стороны села Латное. Машина столкнулась с движущейся в попутном направлении "ГАЗелью". Ею управлял 46-летний житель Семилукского района. От удара "ГАЗель" перевернулась, после чего в нее въехала "Киа Рио", под управлением 35-летней женщины.

В результате ДТП водители автомобилей "ГАЗель" и "Киа" доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства.