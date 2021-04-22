В райцентре Воронежской области прошла забастовка таксистов

Перспективы у россошанских забастовщиков выглядят не очень радужными. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В Россоши 10 водителей Яндекс Такси устроили забастовку. Требования сформулировал один из участников акции. Шоферов не устраивает, что и 1, и 4 километра пути оценивают одинаково – в 49 рублей. Кроме того, водителей не устраивает отмена некоего несгораемого бонуса. Представитель забастовщиков потребовал его возврата, а также увеличение начальной цены поездки до минимума в 80 рублей.

Надо сказать, многих водителей не устраивает демпингующая, по их мнению, служба такси, захватившая большой сегмент этого рынка. Но в Воронеже шоферы, похоже, осознают бесперспективность этой борьбы. Вот, скажем, монолог одного из таксистов:

- Да, такая политика меня не устраивает. Тем не менее езжу, потому что нет альтернативы. Были попытки бороться с монополистом. Скажем, знаю, что в белгородской Алексеевке, где располагается колония, и мужики в местных такси работают суровые, заявили вроде, что «Яндекса» у них не будет. Случались поджоги машин водителей, которые согласились работать по таким низким расценкам. И все равно «Яндекс» туда «зашел». Клиентам выгодно, а на проблемы водителей им наплевать.