В центре Воронежа из-за антисанитарии закрыли киоск «Робин Сдобин»

Фаст-фуд на Плехановской, 14/1 временно нельзя будет купить. Может, оно и к лучшему? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проверка Роспотребнадзора в киоске «Робин Сдобин» на Плехановской, 14/1 дала шокирующие результаты. В павильоне не было горячей воды для мытья рук, кухонных принадлежностей и посуды. Да и организация уборки была налажена плохо. Кроме того, сырые продукты и готовая еда контактировали друг с другом, что строжайше запрещено санитарными нормативами. Все это могло привести к острым пищевым отравлениям или к инфекционным заболеваниям.

В итоге материалы проверки направили в Центральный районный суд. Представителям торговой точки пришлось держать ответ по возбужденному административному делу. Вердикт суда – торговая точка будет закрыта на 14 суток. Либо до устранения всех нарушений.