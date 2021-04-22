В первом после долгого перерыва матче со зрителями воронежский «Буран» проиграл «Тамбову»

Борьба в игре с "Тамбовом", несмотря на ее товарищеский статус, шла нешуточная. Фото: с сайта ХК «Буран»

На черноземное дерби «Воронежа» и «Тамбова» - встречу достаточно принципиальную, несмотря на то, что проходила в рамках подготовки к сезону – впервые после долгого перерыва пустили зрителей. Поддержка болельщиков позволила молодым игрокам «Бурана» провести встречу с достаточно опытными тамбовчанами практически на равных.

Счет открыл Мельников, реализовавший большинство «Бурана». Тамбовчане отыгрались только в начале третьего периода – шайба на счету Жилова. Вскоре Богачук снова вывел «ураганных» вперед. Однако Расулов снова сравнял счет за пять минут до конца основного времени. В серии буллитов распечатать вратарей удалось только игроку «Тамбова» Смирнову – 2:3.

Ответная игра состоится в Тамбове 24 апреля.

- -Спасибо болельщикам, что пришли на наш матч, всегда приятно играть при своей поддержке. Плюс это было дополнительной мотивацией для молодых ребят, в особенности для местных, - сказал после матча главный тренер «Бурана Михаил Бирюков. – У нас сейчас молодая команда. Мы проводим второй просмотровый сбор, пропускаем через команду очень много игроков. Готовимся к новому сезону в штатном режиме. Специально запланировали как можно больше игр, чтобы смотреть ребят не только на тренировках. По фамилиям не хочу никого отмечать, впереди много работы. Смотрим парней и 2003 года рождения - это мальчишки из юниорской команды. Она функционирует первый год, но уже сейчас виден прогресс, ведь мы подпускаем к основной команде шесть человек. Все эти ребята пойдут в «Россошь». Кто-то из них уже вызывался в молодежку, кто-то, возможно, останется с нами на сборах, не хочу загадывать. Первый период начали робко, потом разыгрались, создавали моменты. Понятно, что это молодежь, кто-то впервые вышел на лед в составе «Бурана». В целом сыграли неплохо.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Буран» расторг пробные контракты с Егором Постновым, Никитой Кравченко, Марселем Ахметовым, Антоном Бородкиным, Дмитрием Семеновскими и Даниилом Дудковским.

В то же время команду пополнили нападающий Павел Самсыкин (2001 г.р., «Сахалинские Акулы», Южно-Сахалинск) и Эммануил Шафеев (2000 г.р., «Прогресс», Глазов). С ними пока тоже заключили пробные контракты.