В Воронеже во дворе дома рецидивист зарезал 27-летнего парня

Пьяные посиделки добром не закончились. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В ночь с 21 на 22 апреля в одном из дворов на улице Кривошеина Ленинского района собралась «веселая» компания. Мужчины сначала выпивали, а потом, как часто водится, на пьяную голову начались «разборки».

Обычными кулаками дело не закончилось. На беду затесался в ряды собутыльников матерый рецидивист. 47-летний местный житель уже был судим за убийство и разбой. И он особо, не раздумывая, повторил то же, что уже однажды делал. То есть, воткнул нож в грудь 27-летнему парню, который ему по какой-то причине не понравился. Причем сделал это несколько раз.

Преступление случилось в этом дворе. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Молодому человеку быстро вызвали скорую, но это его не спасло, он умер. Врачи определили, что по крайней мере один из ударов попал в сердце. Полицейские и подключившиеся к ним сотрудники Следственного комитета быстро определили личность преступника и задержали его.

- Рецидивист признал свою вину, решается вопрос об его аресте. По изъятым объектам и предметам, в том числе ножу, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, – рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального управления СК России Рамазан Асадов.

Следственные действия на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.