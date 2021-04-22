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Общество22 апреля 2021 17:51

В Воронеже второй раз за неделю перекроют улицу в Центральном районе

Там снова будут проводить ремонт дороги
Юрий КОЗЛОВ
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Учаоток улицы Героев труда снова перекроют на три часа.

Учаоток улицы Героев труда снова перекроют на три часа.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В мэрии предупредили о перекрытии дороги на улице Героев Труда на участке от улицы Коммунистической молодежи до улицы Кавалерийской. Там нельзя будет проехать в четверг, 22 апреля, с 20.00 до 23.00.

Этот участок перекрывают уже второй раз за неполную неделю. Ранее 16 апреля машинам приходилось пускаться в объезд в тот же временной промежуток с 20.00 до 23.00. Видимо, ремонт делают достаточно сложный, либо на достаточно большом отрезке дороги.

Схема движения на время перекрытия.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.