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Общество22 апреля 2021 17:46

В двух районах Воронежа появятся 11 новых улиц

Наименования им уже выбрали
Олег ИВАНОВ
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Вероятно, скоро новые улицы появятся на всех картах

Вероятно, скоро новые улицы появятся на всех картах

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В двух районах Воронежа появятся 11 новых улиц. Мэр Вадим Кстенин 22 апреля утвердил решение городской комиссии по культурному наследию о присвоении им наименований.

Так, в Железнодорожном районе появятся улицы Новожилова, Генерала Грибкова, Тюменская, Тобольская и Новокузнецкая, бульвар Содружества, Инженерный и Кузбасский проезды, переулки Казачий и Посадский, а в Левобережном районе - проезд Песчаный.

Названия выбирала городская комиссия по культурному наследию, в которую входят известные ученые, историки, краеведы и другие представители культурной общественности.

Отметим, что всего в нашем городе сегодня насчитывает более 1300 различных улиц.