В райцентре Воронежской области иномарка влетела в дерево: водитель выжил

Полицейские выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной. Фото: из архива «КП»

В среду, 21 апреля, в 21.55 в Бутурлиновке на улице Красной случилась авария, которая могла закончиться трагедией.

33-летний местный житель настолько неаккуратно рулил своей китайской машиной «Ссанг Йонг», что вылетел вместе с ней на обочине. И врезался в стоявшее там дерево. Мужчина чудом остался жив. Освобождать его из изрядно покореженной машины пришлось сотрудникам МЧС.

У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако точный диагноз дадут только по результатам экспертизы, - мужчину направили на медицинское освидетельствование.