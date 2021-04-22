В Воронеже мошенники пытались обмануть пенсионера по схеме с «компенсацией за бады»

70-летний воронежец когда-то покупал биологические добавки, но желаемого эффекта не получил. Пенсионер даже звонил с жалобами поставщику товара, но ничего от него не добился. Какого же было удивление мужчины, когда 21 апреля ему позвонил некий «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что воронежцу выплатят компенсацию за бездейственные бады.

Пожилой мужчина обрадовался, что не зря ругался с поставщиком. Вскоре ему перезвонила девушка и сообщила, что для зачисления компенсации, пенсионеру необходимо перевести 10% от ее суммы на расчетный счет их организации. Речь шла примерно о 80 тысячах рублей.

К счастью, воронежец на этот раз был бдительнее и прервал общение с девушкой, а также обратился в полицию. И правильно поступил - ведь его пытались «развести» типичные мошенники.

Возбуждено уголовное дело. Неизвестно, как скоро удастся выследить аферистов. Но, по крайней мере, мужчина, благодаря своей осторожности, сохранил свои сбережения.