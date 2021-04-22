В Воронеже на Вербное воскресенье до кладбищ пустят 7 дополнительных автобусных маршрутов

До кладбищ на специально пущенных в Вербное воскресенье автобусах можно будет доехать с 8.00 до 15.00.
Фото: из архива «КП»
В мэрии объявили, что, несмотря на продолжающую оставаться непростой ситуацию с коронавирусом, на Вербное воскресенье, 25 апреля, до кладбищ пустят 7 дополнительных автобусных маршрутов. Они будут ездить по следующим направлениям:
улица Димитрова – Восточное (Левобережное) кладбище;
микрорайон Озерки – Институт – Восточное (Левобережное) кладбище;
завод ГОО – Никольское кладбище;
Отрожка – Буденовское кладбище;
остановка «Храм» – ун-м «Молодежный» – Юго-Западное кладбище;
ост. «Храм» – «ун-м «Молодежный» – Лесное кладбище;
Центральный рынок – Юго-Западное кладбище.
Все эти автобусы будут работать с 8.00 до 15.00.
Кроме того, в случае если число пассажиров будет еще большим, чем предполагают, увеличат количество автобусов, проходящих недалеко от погостов. Это касается следующих маршрутов:
Юго-Западное кладбище – №№ 15, 76;
Лесное кладбище – №№ 8, 17, 60Б;
Коминтерновское кладбище – №№ 3в, 5, 5а, 9ка, 9кс, 18, 27, 33, 37, 37а, 41, 47, 49, 49б, 57в, 64, 69т, 75, 80, 81, 84, 90, 105, 115, 125;
Восточное (Левобережное) кладбище – №№ 3в, 13;
Правобережное кладбище (Шилово) – №№ 113, 113кт, 113кш;
Никольское кладбище – № 39;
Подгоренское кладбище – № 49б.
Воронежцам, желающим навести порядок на могилах родных и знакомых перед Пасхой, власти напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.