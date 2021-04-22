В Воронеже на Вербное воскресенье до кладбищ пустят 7 дополнительных автобусных маршрутов

До кладбищ на специально пущенных в Вербное воскресенье автобусах можно будет доехать с 8.00 до 15.00. Фото: из архива «КП»

В мэрии объявили, что, несмотря на продолжающую оставаться непростой ситуацию с коронавирусом, на Вербное воскресенье, 25 апреля, до кладбищ пустят 7 дополнительных автобусных маршрутов. Они будут ездить по следующим направлениям:

улица Димитрова – Восточное (Левобережное) кладбище;

микрорайон Озерки – Институт – Восточное (Левобережное) кладбище;

завод ГОО – Никольское кладбище;

Отрожка – Буденовское кладбище;

остановка «Храм» – ун-м «Молодежный» – Юго-Западное кладбище;

ост. «Храм» – «ун-м «Молодежный» – Лесное кладбище;

Центральный рынок – Юго-Западное кладбище.

Все эти автобусы будут работать с 8.00 до 15.00.

Кроме того, в случае если число пассажиров будет еще большим, чем предполагают, увеличат количество автобусов, проходящих недалеко от погостов. Это касается следующих маршрутов:

Юго-Западное кладбище – №№ 15, 76;

Лесное кладбище – №№ 8, 17, 60Б;

Коминтерновское кладбище – №№ 3в, 5, 5а, 9ка, 9кс, 18, 27, 33, 37, 37а, 41, 47, 49, 49б, 57в, 64, 69т, 75, 80, 81, 84, 90, 105, 115, 125;

Восточное (Левобережное) кладбище – №№ 3в, 13;

Правобережное кладбище (Шилово) – №№ 113, 113кт, 113кш;

Никольское кладбище – № 39;

Подгоренское кладбище – № 49б.

Воронежцам, желающим навести порядок на могилах родных и знакомых перед Пасхой, власти напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.