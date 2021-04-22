Под Воронежем установили бюст погибшему в контртеррористической операции герою

Александр родился 20 сентября 1978 года. Жил в поселке Масловский Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

На Аллее Героев в Новой Усмани 22 апреля установили бюст погибшему во время контртеррористической операции на Северном Кавказе земляку Александру Каразанфиру. Бюст изготовил московский скульптор-искусствовед Павел Баранов. По его словам, образ он переносил с фотографий, а также советовался с мамой Александра.

- С идеей установить бюст герою Александру Каразанфиру выступил Масловский спортивно-патриотический клуб «Витязи», - рассказал глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. - Ребята подготовили проект, успешно его защитили в рамках нашей районной программы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и получили необходимые средства.

За героизм прапорщик Каразанфир посмертно награжден орденом Мужества Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Александр родился 20 сентября 1978 года. Жил в поселке Масловский, учился в Никольской школе, а позже в ПТУ № 38 по специальности электрик-монтажник.

Мужчина служил старшим стрелком штурмового отделения, снайпером отделения боевого обеспечения, командиром отделения специального назначения, старшим инструктором. Заработал право носить «краповый берет» - символ высшей степени отличия подразделений специального назначения.

29 августа 1999 года во время спецоперации в Буйнакском районе он лично уничтожил пост противника и спас из окружения раненого товарища. 16 августа 2000 года в бою с боевиками под поселком Аллерой Александр Каразанфир был смертельно ранен.

За героизм прапорщик Каразанфир посмертно награжден орденом Мужества.