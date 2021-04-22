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Общество22 апреля 2021 15:48

В Воронеже снова не нашлось желающих проводить реконструкцию стадиона «Факел»

Потенциальным подрядчикам на этот раз обещали заплатить за работы 776,93 миллионов рублей
Артем ИЛЬИН
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На стадионе "Факел" одноименной футбольной команде, если и суждено будет сыграть, то очень нескоро.

На стадионе "Факел" одноименной футбольной команде, если и суждено будет сыграть, то очень нескоро.

Фото: ckfakel.ru

Провалились и вторые торги, во время которых планировали определить подрядчика для реконструкции стадиона «Факел» на улице Маршака, 1а. За 776,93 миллиона рублей власти предлагали построить четыре новые трибуны с навесами, рассчитанные на 8 тысяч мест, сделать два новых футбольных поля, основное и для тренировок. Кроме того, подрядчик должен был бы установить мачты освещения, смонтировать табло, оборудовать четыре КПП и 12 касс, а также подсобные помещения. Также среди требований было создание легкоатлетического ядра и создание на арене всех условий для свободного прохода инвалидов.

В первом аукционе за весь этот комплекс работ предполагали заплатить 704 миллиона рублей. Видимо, властям придется побольше накинуть цену. Если все-таки реконструкцию «Факела» хотят сдвинуть с мертвой точки. На данный момент арена, построенная в 70-е годы и являющаяся собственностью областного правительства, находится в неудовлетворительном состоянии. Игроки футбольного «Факела» предпочитают проводить тренировки не на одноименном стадионе, а на специально сделанных для чемпионата мира-2018 «Чайке» и «Локомотиве».

Ранее власти планировали, что уже к 2023 году обновленный «Факел» с трибунами на 8 тысяч зрителей (в перспективе не исключали, что вместимость можно довести до 10 тысяч) уже будет готов. Но теперь такой определенности уже нет.

Главная же футбольная арена Воронежа – Центральный стадион профсоюзов – стремительно ветшает. Пока идут закулисные разговоры о возможной ее покупке областными властями, руководство «Факела» регулярно выступает с жесткой критикой состояния и трибун, и футбольного поля. Ситуация выглядит патовой. И «Факел», в последнее время резко прибавивший и в игре, и в результатах пока не может ставить себе задачи на следующий год попасть в Премьер-лигу. Просто играть там будет негде, так как требования к стадионам в элите намного круче, чем в ФНЛ.