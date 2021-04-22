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Происшествия22 апреля 2021 15:31

Обвиняемому в мошенничестве депутату воронежской гордумы продлили домашний арест

Сергей Кудрявцев пробудет там до 22 июня
Ирина ШАБАНОВА
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Из архива КП

Из архива КП

Ленинский райсуд 22 апреля, продлил срок меры пресечения депутату Воронежской гордумы Сергею Кудрявцеву. Парламентария обвинили в крупном мошенничестве с участком возле ДК Кирова. Парламентарий пробудет под домашним арестом еще два месяца – до 22 июня включительно, сообщили в суде.

Напомним, депутата задержали прямо перед новогодними праздниками и поместили сначала в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он обманным путем решил приобрести права собственности на него без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости и предоставил документы в ДИЗО. О том, что на земле находятся объекты собственности Российской Федерации, - умолчал. По оценке Росимущества, своими действиями депутат мог причинить ущерб бюджету более 31 млн рублей. В изоляторе Кудрявцев провел один месяц - в конце января его отпустили под домашний арест.

Криминал