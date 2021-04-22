В Воронежском аграрном университете хотят заменить статую Ленина на бюст Петра I

Так вход оформлен сейчас Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В официальных соцсетях Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) появилось предложение заменить гипсовую статую Владимира Ленина, которая стоит на фронтоне входа в главный корпус вуза, на бронзовый бюст императора Петра I. Если судить по данному сообщению, с инициативой о такой замене выступила некая общественная группа.

Большинство студентов пока стоит на стороне Владимира Ильича: на момент публикации 51% участников опроса хотели бы оставить все, как есть. Чуть больше 40% респондентов нравится идея с установкой нового бюста Петру I. Остальные затруднились ответить на вопрос положительно или отрицательно.

Отметим, что 9 июня 1912 года вступил в силу закон «Об учреждении в Воронеже cельскохозяйственного института Императора Петра I» - вуз и сейчас носит имя этого реформатора. Бюст Петра I сегодня можно найти в вестибюле учебного заведения.

- 2 июля 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР под председательством В. И. Ленина принял решение о выделение средств на строительство и оборудование института в сумме 6,4 миллиона рублей, тем самым его фигура имеет непосредственное отношение к нашему университету, фактически подарив ему путевку в жизнь. У этого памятника весьма интересная история. В ходе битвы за Воронеж вуз был разрушен, много раз немцы пытались расстрелять памятник. Несмотря на то, что от института остался лишь один остов, памятник оказался не тронутым, - отметил в комментариях воронежец Константин Рыжков.