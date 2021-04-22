В Воронеже отреставрируют исторический дом железнодорожников и благоустроят территорию вокруг него

Проект реставрации

Двухэтажный дом №15 по улице Богдана Хмельницкого был построен в 1910-х годах для руководителей и инженерно-технического состава Отрожских вагоноремонтных мастерских. Сейчас же это многоквартирный жилой дом, который требует ремонта.

22 апреля в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщили, что проект реставрации «Дома железной дороги» согласован.

Проект реставрации

В здании должны отремонтировать крышу, цоколь, лестничные клетки и сами лестницы, заменить окна и двери, восстановить крыльцо и козырьки, привести в порядок чердачные перекрытия и, конечно, сам фасад. Ожидается благоустройство прилегающей территории.

Заказчик проекта – Фонд капремонта многоквартирных жилых домов Воронежской области. Разработчиком выступила фирма «ВиС».

Отметим, что дом №15 по улице Богдана Хмельницкого во время Великой Отечественной войны, с июля 1942 года по январь 1943 года, находился в зоне боевых действий, но не был разрушен. Сохранились подлинные перекрытия и крыша.

- Облик главного (западного) фасада является образцом эклектики начала XX века, сочетающей в себе композиционные формы, приемы неоклассицизма, выполненные в технике кирпичного стиля. Памятник принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 года № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области», - отмечают в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.