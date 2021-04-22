После салюта на 9 мая электричка отвезет жителей пригорода по домам

После праздничного салюта 9 мая жители пригорода смогут уехать домой на электричке. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД 22 апреля.

Специально назначенный пригородный поезд № 6363 отправится с железнодорожного вокзала Воронеж-1 в 23:20. Прибудет на станцию Графская в 00:18.

В пути следования поезд сделает остановки в Березовой Роще, Отрожке, Боровом, Сомово, Дубовке, Шуберском, Синицыно, Тресвятском, Орлово и Углянце.

Напомним, в День Победы воронежцы и гости города увидят 10-минутный салют, запущенный с дамбы Чернавского моста. В небо произведут 1,3 тысяч залпов. Начнется действо по традиции в 22.00. Снаряды взорвутся на высоте от 170 до 500 метров.