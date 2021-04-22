ГИБДД проведет в Воронежской области рейд «Автобус»

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

С 22 по 25 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Правоохранители будут отслеживать, как осуществляются перевозки пассажиров, в порядке ли документы у водителей и как организован их предрейсовый медосмотр. Также стражи порядка проверят техническое состояние автобусов, исправность тахографов и др.

В главке отметили, что что главными задачами рейда являются стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, а также предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения и требований нормативных актов, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.