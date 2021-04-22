В Воронеже Пасха будет холодной и дождливой

Зонтики в ближайшие полторы недели лучше все время брать с собой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодняшний солнечный день, увы, не означает приход настоящего весеннего тепла. В ближайшие дни синоптики обещают возвращение холодов.

- Сейчас на нашу область действует южный теплый циклон. Он скоро уйдет, и вслед за ним произойдет заток холода с севера. Там располагается другой циклон. В результате к низким температурам добавятся еще и достаточно сильные дожди – около 4 миллиметров осадков в сутки, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Такая неприятная погода продлится достаточно долго – вплоть до начала майских праздников. Скорее всего, и Пасха, которую в этом году, отмечают 2 мая, будет холодной и дождливой. По предварительным данным, только 25, 28 и 29 апреля будет сухо. Остальные дни обещают быть с осадками.

Что касается ближайших суток, то в ночь на пятницу, 23 апреля, южный ветер сменит юго-западный. При пасмурной погоде синоптики прогнозируют +7 градусов. Днем пойдет небольшой дождь. Температура поднимется до +17.

В субботу, 24 апреля, ночью вернется юго-западный ветер. Он принесет с собой слабый дождь и те же +7 градусов, что и сутки ранее. Днем осадки не прекратятся, но будет уже всего +12.

В ночь на воскресенье, 25 апреля, метеорологи обещают уже совсем холодную погоду – всего +1. И небольшой дождь при такой температуре обещает быть очень неприятным. Днем подует западный ветер. Дождь при этом продолжится, потеплеет только до +11.

В понедельник, 26 апреля, вновь вернется юго-западный ветер. Но погода по сравнению с той, что была сутки назад, не изменится, - +1 градус и слабый дождь. Днем подует западный ветер. Дождь резко усилится. А столбик термометра повысится всего лишь до +10 градусов.