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Происшествия22 апреля 2021 13:17

В Воронеже руководитель фирмы, продающей патоку, хотел устроить себе сладкую жизнь за казенные 10 миллионов

Он подал липовые документы, якобы дающие право на возмещение налогов на эту сумму
Юрий КОЗЛОВ
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За липовые документы, с помощью которых удалось отобрать у государства 10 миллионов рублей, руководителю фирмы грозит до десяти лет лишения свободы.

За липовые документы, с помощью которых удалось отобрать у государства 10 миллионов рублей, руководителю фирмы грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские разоблачили преступную деятельность 55-летнего руководителя организации, продающей патоку. По данным следствия, с 2014-го по 2015 год начальник предоставлял в налоговые органы липовые сведения в декларации по НДС. Согласно подложным документам, фиксировавшим фиктивные сделки по покупке сельхозпродукции, он якобы получал право на возмещение из государственной казны более 10 миллионов рублей.

Деньги руководитель в итоге получил. Но наслаждаться сладкой жизнью на них не дали оперативники. В итоге 10 миллионов ему пришлось вернуть. А еще начальнику придется ответить по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде.

Криминал