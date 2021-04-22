В Воронеже студенты во время уборки парка спасли новорожденных котят

Трогательные котята теперь будут жить.
Фото: пресс-службы ВГУИТ.
В четверг, 22 апреля, 35 студентов факультета экологии и химической технологии ВГУИТ убирали от мусора парк «Оптимист» в Советском районе. И наткнулись на пищащий пакет. Открыли и ахнули – там лежали новорожденные котята. Видимо, хозяева не захотели оставить детишек кошке-маме. И выбросили их на улицу. Котят отдали волонтерам на передержку.
Котенок за свою недолгую жизнь уже почувствовал на себе и людскую жестокость, и человеческую доброту.
Фото: пресс-службы ВГУИТ.
Вообще студенты потрудились на славу. Причем они разделились на несколько команд, соревнуясь, кто больше соберет мусора. Чтобы было интересно. Победили в итоге все, а особенно жители Советского района, получившие от студентов подарок – чистый парк. А котята теперь будут жить. Так часто бывает – одно доброе дело притягивает к себе другое. Побольше бы этого случалось в нашей жизни!
Студенты поработали на славу.
Фото: пресс-службы ВГУИТ.