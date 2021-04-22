В Воронежской области «Лада» врезалась в «КамАЗ»: погиб водитель

Грузовик после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 22 апреля, в 00.42 в Аннинском районе на 307 километре дороги «Курск-Воронеж-Р 22 «Каспий» случилась смертельная авария.

22-летний местный житель, руливший «ВАЗом-21150», ехавший в сторону Воронежа врезался в двигавшийся навстречу «КамАЗ». От удара машины загорелись. Водитель «Лады» умер на месте. 42-летний шофер грузовика, житель Аннинского района, серьезных травм не получил.

Все, что осталось от "Лады". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют причины ДТП.