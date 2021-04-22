В Воронежской области от коронавируса умерли еще 11 человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло еще 11 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в четверг, 22 апреля.

Всего с начала пандемии от ковида скончались 3 156 воронежцев. Кроме того, диагноз за этот период времени подтвердился у 170 человек. Больше чем за год положительные тесты на коронавирус получили 79 261 пациентов.

Хорошая статистика по выздоровевшим. Болезнь смогли победить 211 человек. Всего за время эпидемии медики смогли вылечить 74 405 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Уже прививки сделали более 200 жителей области. Почти 132 тысячи обратившихся вакцинированы повторно.