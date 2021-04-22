В Воронежской области на строящемся предприятии электромонтажника раздавило шкафами

Фото – СУ СКР по Воронежской области

Воронежские следователи начали проверку по факту гибели 24-летнего электрика, сотрудника подрядной организации из Ростовской области, на строящемся предприятии в Павловском районе. Трагедия произошла днем 20 апреля. Во время электромонтажных работ на мужчину упал электрощитовой шкаф. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону 22 апреля.

В цехе сначала обрушились металлические строительные конструкции. Это и спровоцировало падение массивных электрощитовых шкафов. Под одним из них оказался электрик подрядной организации. Когда мужчину вытащили из-под шкафа, он не подавал признаков жизни. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, он скончался от асфиксии.

– Следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и сотрудники организации, изучается служебная и иная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственными органами во взаимодействии со специалистами региональной Гострудинспекции выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение – рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.