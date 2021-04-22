Без воды на Левом берегу Воронежа остались 10 тысяч человек

Специалисты уже демонтировали опору уличного освещения, в данный момент спиливают деревья, чтобы подобраться к месту утечки

Примерно 10 тысяч человек остались без воды из-за коммунальной аварии в квартале на Левом Берегу 22 апреля. Под ограничение попали дома на улицах Менделеева, Новикова, Саврасова, Дубровина. Об этом рассказали в пресс-центре ЖКХ.

По информации «РВК-Воронеж», в некоторых многоэтажках на первых этажах вода все же есть. Напомним, авария произошла сегодня утром на чугунном водоводе диаметром 400 мм в районе улицы Ростовская. Сейчас там ведутся работы. Специалисты уже демонтировали опору уличного освещения, в данный момент спиливают деревья, чтобы подобраться к месту утечки.

Для местных жителей организован подвоз воды по адресам: Ростовская 46/8, Ростовская 52/4, Ростовская 52 «А».