В Воронеже ищут водителя, который сбил 17-летнюю девушку на переходе

В Воронеже 21 апреля примерно в 12:22 у дома № 6 по улице Маршала Жукова на «зебре» неизвестный сбил 17-летнюю девушку. Виновник ДТП тут же скрылся. Марку автомобиля установить пока не удалось. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 22 апреля.

По предварительным данным девушка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения авто по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП она самостоятельно обратилась в больницу с травмами.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность водителя, покинувшего место происшествия.