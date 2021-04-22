Под Воронежем в результате ДТП пострадали пятеро человек, в том числе двое детей

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 21 апреля в селе Орлово Новоусманского района в 07:40 у дома 168 по улице Ленина. Столкнулась «Дэу Нексия» и ВАЗ-21124. В результате пострадало пять человек, двое из которых – пятилетние мальчики. Об этом 22 апреля сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 38-летняя автомобилистка, которая управляла «Дэу Нексия», не предоставила преимущество 20-летнему водителю отечественного авто, двигавшемуся в сторону Новой Усмани.

В момент аварии в иномарке находилось двое пятилетних детей. Их и женщину-водителя «Дэу Нексия», а также двух пассажиров Лады – 22-летнего жителя Верхнехавского района и 23-летнего воронежца скорая увезла в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства ДТП.