В Воронеже целый квартал остался без воды из-за аварии

Аварию пообещали устранить в течение 12 часов Фото: из архива "КП"

В Воронеже жители целого квартала в Левобережном районе утром 22 апреля остались без воды. Ограничена подача ресурса в дома на улицах Менделеева, Новикова, Саврасова, Дубровина. Причиной неудобств стала авария на чугунном водоводе диаметром 400 мм в районе улицы Ростовская, сообщили в «РВК-Воронеж».

Утечку обнаружили сегодня рано утром. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, на место прорвавшегося объекта уже доставлены необходимая спецтехника и детали.

– Ликвидация утечки осложняется близостью опор уличного освещения и растущих деревьев, которые необходимо спилить, – пояснили в ««РВК-Воронеж»».

Аварию пообещали устранить в течение расчетного времени – 12 часов. Частично вода сейчас есть на первых этажах домов.

Воду будут подвозить для жителей квартала по адресам: Ростовская 46/8, Ростовская 52/4, Ростовская 52 «А».