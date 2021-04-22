Более 200 тысяч воронежцев привились от коронавируса

Привиться должны более миллиона жителей Воронежской области, чтобы отменили масочный режим Фото: из архива "КП"

В Воронежской области от коронавируса привились уже 202 783 человека. Двукратно получили вакцину 131 543 жителя региона. Об этом сообщили в облправительстве 22 апреля.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Одно из важнейших – соблюдение масочного режима. Его пока не отменили. Средства защиты можно будет снять только после того, как будет вакцинировано 70% взрослого населения. А это – более миллиона человек.