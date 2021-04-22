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Общество22 апреля 2021 9:08

Более 200 тысяч воронежцев привились от коронавируса

Почти 132 тысячи человек получили вакцину повторно
Евгения ФРОЛОВА
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Привиться должны более миллиона жителей Воронежской области, чтобы отменили масочный режим

Привиться должны более миллиона жителей Воронежской области, чтобы отменили масочный режим

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области от коронавируса привились уже 202 783 человека. Двукратно получили вакцину 131 543 жителя региона. Об этом сообщили в облправительстве 22 апреля.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Одно из важнейших – соблюдение масочного режима. Его пока не отменили. Средства защиты можно будет снять только после того, как будет вакцинировано 70% взрослого населения. А это – более миллиона человек.