Воронежская однушка заняла 3 место в рейтинге самых дорогих в ЦФО

Воронеж уступил только Рязани и Белгороду по дороговизне однокомнатной квартиры Фото: Из архива "КП"

В тройку самых дорогих в Центральном Федеральном округе вошла однокомнатная квартира площадью 75,15 кв. м, расположенная в жилом квартале на Московском проспекте Воронежа. Недвижимость стоит 7,73 млн рублей. Она заняла третье место, уступив лишь недвижимости в Рязани и Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Циан» 21 апреля.

Пока жилой комплекс с самой дорогой квартирой находится в стадии строительства. Предварительные сроки сдачи – второй квартал 2023 года.

Первое место в рейтинге досталось белгородской квартире в 72 кв. м. Ее продают за 10 млн рублей.

Ранее Воронежстат сообщил о том, что в Воронежской области в первом квартале 2021 года взлетели цены на жилье в новостройках и «вторичку».