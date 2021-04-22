Вернувшуюся из Турции воронежскую туристку оштрафовали за несданный тест на COVID

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Павловский районный суд Воронежской области оштрафовал на 7,5 тыс. рублей местную жительницу за не сданный тест на COVID-19 после возвращения из Турции. Об этом сообщили в суде 21 апреля.

Женщина ездила за границу еще в октябре 2020 года. Но по возвращению в течение трех дней не прошла лабораторное обследование на COVID-19. В результате туристка была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.