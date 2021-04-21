В мэрии Воронежа рассказали, как изменится схема движения из-за выделенки на Плехановской

Фото с сайта мэрии Воронежа

Дорожники приступили к подготовке к запуску выделенных полос на улице Плехановской. Напомним, одним из ее этапов стала ликвидация в понедельник платных парковок.

В горадминистрации рассказали, какие изменения в схеме дорожного движения повлечет за собой введение выделенок. Так, например, закроют и отделят дорожной разметкой существующие парковочные карманы, а также демонтируют два местных проезда: между домами №№ 25 и 27 и домами №№ 54 и 56. Для проезда останутся параллельные в пределах 15-30 метров от прежних.

Два выезда и заезда во двор домов №42 и №48 по Плехановской станут односторонними: въехать в них можно будет с одной стороны дома, а выехать – с другой.

- Для увеличения остановочной площадки планируется демонтировать участки ограждения у остановок «Фридриха Энгельса» и «Кольцовская» при движении из центра, - сообщили с мэрии. -Кроме того, будут обустроены накопительные полосы для левого поворота с улицей Плехановской на улицы Никитинскую ( при движении в центр), Кольцовскую (движение в центр), Донбасскую (движение из центра).

К нанесению разметки приступят, как только прекратятся дожди. Тогда же начнут устанавливать новые дорожные знаки. А о запуске выделенки воронежцев обещают предупредить заранее.

Полную схему движения можно найти на сайте мэрии Воронежа.