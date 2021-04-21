Жительница Воронежа обратилась за юридической помощью в управу, устав от волокиты в частной конторе

В общественную приемную губернатора в Ленинском районе с начала года обратились 55 человек. В прошлом году на приеме побывали около трехсот человек. Среди проблем, с которыми обращаются за помощью жители района, первое место занимают социальные, экономические и жилищно-коммунальные.

Например, одна жительница, обратившись к частному юристу за оформлением документов в сфере архитектуры, столкнулась с проблемой искусственного затягивания сроков. Разочаровавшись в горе-специалистах, она пришла в приемную губернатора, где получила поддержку и решение вопроса в считанные дни.

Большая часть вопросов разрешается на уровне района или города, но есть и такие, которые требуют личного участия губернатора и направляются в правительство.

Приемная губернатора Воронежской области в Ленинском районе расположена в здании управы: ул. 20-летия Октября, 115, каб. 101; тел. 276-41-27.