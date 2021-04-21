Воронежцы встревожены вырубкой сосен в парке «Оазис»

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Жители улицы 9 Января в Воронеже встревожились за судьбу соснового парка «Оазис» после того, как обнаружили в леске людей с пилами и несколько поваленных стволов. Автор новости, облетевшей соцсети 21 апреля, попросил у рабочих предъявить порубочные билеты (разрешения на вырубку). Но лесорубы документов не показали, а поспешили удалиться. После этого у очевидца сомнения окрепли, и он позвонил в полицию.

Получивший общественный резонанс инцидент прокомментировали в пресс-службе мэрии:

- «Оазис» - это муниципальная озелененная территория, муниципальный парк. Его нельзя застроить или превратить в парковку, нельзя изменить его назначение, он является собственностью города и таковой останется. Уходные работы там выполняются подрядчиком управы района по порубочному билету, выданному управлением экологии на 25 сухостойных или фаутных сосен. Муниципалитет никогда не удаляет деревья без достаточных на то оснований.

За то, что рабочие отказались предъявить горожанину документы, в муниципалитете с ними пообещали провести беседу.