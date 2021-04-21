Воронежские силовики арестовали 34-летнего организатора преступной группы, работавшей под вывесками юридических контор

Фото СУСК Воронежской области

Воронежские силовики 20 апреля арестовали организатора преступной группы, обманывавшей воронежцев под видом оказания юридический услуг. Эта история имела большой резонанс в конце прошлого года, когда дошла до эфира одного из федеральных телеканалов.

Мошенники арендовали помещения в разных районах Воронежа и обманом вымогали у людей деньги, предлагая им услуги юриста. Среди пострадавших от действий преступной группы оказались в основном социально незащищенные категории – пенсионеры, инвалиды.

В материалах уголовного дела СУСКа уже больше 80 томов. В частности, следователи установили, что группа работала в период с 2016 по 2020 годы, используя различные реквизиты и наименования юридических лиц (ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права»). По предварительному сговору мошенники путем обмана и злоупотребления доверием похитили у 420 горожан больше 10 миллионов рублей.

- 20 апреля 2021 года в ходе совместных мероприятий следователей регионального СК и сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии на территории Воронежской, Липецкой и Курской областей проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях ряда лиц в целях проверки их на причастность к совершению мошеннических действий, - рассказали в пресс-службе Воронежского СУСКа. - Кроме того, на территории города Воронежа был задержан 34-летний мужчина, являющийся организатором данных преступлений.

В ходе допроса мужчина отрицал свою вину. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу до 5 июня включительно. Суд поддержал ходатайство. Сейчас следствие продолжает расследование уголовного дела и принимает меры, направленные на возмещение потерпевшим потерянных денег.

Подробности этой истории можно узнать из серии публикаций "Комсомолки".