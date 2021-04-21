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Происшествия21 апреля 2021 18:56

Воронежские силовики арестовали 34-летнего организатора преступной группы, работавшей под вывесками юридических контор

На совести мошенников 420 обманутых клиентов на общую сумму больше 10 миллионов
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото СУСК Воронежской области

Фото СУСК Воронежской области

Воронежские силовики 20 апреля арестовали организатора преступной группы, обманывавшей воронежцев под видом оказания юридический услуг. Эта история имела большой резонанс в конце прошлого года, когда дошла до эфира одного из федеральных телеканалов.

Мошенники арендовали помещения в разных районах Воронежа и обманом вымогали у людей деньги, предлагая им услуги юриста. Среди пострадавших от действий преступной группы оказались в основном социально незащищенные категории – пенсионеры, инвалиды.

В материалах уголовного дела СУСКа уже больше 80 томов. В частности, следователи установили, что группа работала в период с 2016 по 2020 годы, используя различные реквизиты и наименования юридических лиц (ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права»). По предварительному сговору мошенники путем обмана и злоупотребления доверием похитили у 420 горожан больше 10 миллионов рублей.

- 20 апреля 2021 года в ходе совместных мероприятий следователей регионального СК и сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии на территории Воронежской, Липецкой и Курской областей проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях ряда лиц в целях проверки их на причастность к совершению мошеннических действий, - рассказали в пресс-службе Воронежского СУСКа. - Кроме того, на территории города Воронежа был задержан 34-летний мужчина, являющийся организатором данных преступлений.

В ходе допроса мужчина отрицал свою вину. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу до 5 июня включительно. Суд поддержал ходатайство. Сейчас следствие продолжает расследование уголовного дела и принимает меры, направленные на возмещение потерпевшим потерянных денег.

Подробности этой истории можно узнать из серии публикаций "Комсомолки".

Криминал