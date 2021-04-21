Житель Воронежской области сядет на скамью посудимых за сбитого и оставленного на дороге пешехода

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Следствие завершило расследование уголовных дел о нарушении правил дорожного движения и об оставлении в опасности, фигурантом которых стал 43-летний житель Борисоглебска.

По версии следствия, обвиняемый 3 февраля 2019 года, управляя автомобилем «Митсубиси Паджеро Спорт», двигался со скоростью 50 км в час по улице Свободы села Чигорак Борисоглебского района и на полном ходу сбил пешехода.

Увидев, что натворил, водитель не оказал помощи пострадавшему пешеходу, не вызвал скорую помощь и полицию, а покинул место ДТП.

Впоследствии полицейские разыскали виновника аварии и возбудили в отношении него уголовные дела. В результате аварии 24-летний житель Борисоглебска получил телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.