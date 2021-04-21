Под Воронежем осудили многодетную мать, которая убила и закопала младенца

В Воронежской области осудили 33-летнюю женщину, убившую собственного младенца.

33-летняя жительница поселка Каменка уже имеет троих несовершеннолетних детей, поэтому не желала рождения четвертого ребенка. Женщина скрывала свою беременность от родственников, знакомых и медработников. В сентябре 2020 года она родила в комнате общежития доношенного живого мальчика, положила его в пластиковое ведро. А когда убедилась, что новорожденный не подает признаков жизни, вынесла его на улицу и закопала в землю рядом с домом.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти новорожденного стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие ребенка мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Суд наказал мать 4 годами ограничения свободы.