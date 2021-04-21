Воронежцев приглашают на субботник в Дивногорье

Сбор учяастников в 10 часов утра на Подворье музея-заповедника Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В субботу, 24 апреля, в Дивногорье пройдет экологическая акция «Марш парков». Администрация музея-заповедника приготовила для его участников семикилометровый маршрут, который начнется с экскурсионной тропы, пройдет через меловой каньон и археологический парк к Малым Дивам. По пути участники экскурсии будут собирать в мешки мусор. Обратный путь пройдет вдоль крутого берега Тихой Сосны. В пути для участников марша организуют небольшой музейный обед. С собой надо взять горячее питье, воду и перекус.

Встреча добровольцев на Подворье музея-заповедника (ст. «143 км», х. Дивногорье, переулок Дивный, д. 27) в 10:00. Одевайтесь по погоде, в расчете на длительную пешую прогулку по грунтовой дороге.