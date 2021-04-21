«Необходимы единые правила»: в Воронеже утвердили положение о размещении киосков

Документ депутаты поддержали единогласно Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

21 апреля на заседании Воронежской городской Думы утвердили новую редакцию положения о размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Депутаты сформировали нормативный акт с учетом пожеланий предпринимателей и замечаний контролирующих органов.

Пожалуй, главным послаблением для бизнеса в финальной редакции документа стало то, что теперь есть 12 месяцев на установку павильонов нового образца и устранение недостатков, выявленных приемочной комиссией. Если отталкиваться от этих условий, новые киоски должны появиться до 1 сентября 2022 года. Плюс полгода после этого у представителей бизнеса будет на исправление недочетов.

- Об этот проект было сломано множество копий, мы пошли навстречу и предпринимателям, и депутатскому корпусу, занимали открытую позицию в ходе работы над документом. У нас как не было, так и нет задачи «задушить» эту сферу бизнеса, наоборот, необходимо создать единые, прозрачные правила, облегчающие конкуренцию, способствующие появлению новых участников рынка. При этом необходимо выполнить ту задачу, которую ставят перед администрацией горожане - навести порядок в сфере размещение НТО. Утверждение этой редакции Порядка и в дальнейшем принятие новой бессрочной схемы торговых объектов позволят поэтапно это сделать, - прокомментировал решение депутатов мэр Вадим Кстенин.

Депутаты сформировали нормативный акт с учетом пожеланий предпринимателей и замечаний контролирующих органов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

По мнению депутата Воронежской городской Думы Романа Жогова, условия, которые в итоге прописаны в решении - это консенсус. Они, по словам спикера, не ущемляют права предпринимателей и позволяют решать стратегические задачи.

Документ, предусматривает существенные положительные изменения: отмена ограничений по сроку действия схемы, корректировка места размещения НТО в пределах адресного ориентира, увеличение срока действия договоров, допустимой площади и срока ввода в эксплуатацию НТО, исключение нормы о необходимости согласования размещения объектов с балансодержателями сетей и другие.

Вместе с тем для поддержания конкуренции были исключены нормы устанавливающие запрет на уступку прав и обязанностей по договору на размещение НТО, сокращен перечень улиц, для которых установлены ограничения по группам товаров, изменен порядок предоставления преимущественного права на заключение договора на размещение НТО, внесены и другие изменения.

- Этот документ зашел в Воронежскую городскую Думу более двух месяцев назад. Была создана рабочая группа, проводились совещания с главой города, встречи с предпринимателями. На основе предложений предпринимателей, депутатов городской Думы, чиновников Положение о порядке размещения НТО было доработано, и на сегодняшнем заседании депутаты поддержали его единогласно, - подытожил председатель постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию Дмитрий Крутских.